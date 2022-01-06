Сборная России по теннису на ATP Cup Фото: официальный сайт ATP Cup

Сборная России по теннису на ATP Cup Фото: официальный сайт ATP Cup

Теннисисты сборной России узнали соперника по 1/2 финала на ATP Cup в Австралии. Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграют с канадцами в следующих матчах.

Представители Северной Америки досрочно победили немцев в своем четвертьфинале и заняли первое место в группе.

В первом матче канадец Денис Шаповалов обыграл француза Ян-Леннарда Штруффа со счетом – 7:6, 4:6, 6:3. Во второй встрече Феликс Оже-Альяссим вырвал победу у третьей ракетки мира Александра Зверева (6:4, 4:6, 6:3). Исход группового тура стал известен до их парного матча.

В другом полуфинале сыграют Испания и Польша. Финал турнира запланирован на 9 января.

Ранее россияне победили итальянцев, благодаря этому результаты отечественная команда попала в 1/2 соревнований.