Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о положительном тесте на коронавирус Эдуарда Латыпова. По словам специалиста, в сборной есть замены.

О заражении биатлониста стало известно сегодня, 6 января. Этап Кубка мира в немецком Оберхофе стартует завтра, 7 января.

«Помимо Латыпова у нас есть ребята, которые могут хорошо показать себя в Оберхофе – тот же Саша Логинов, Карим Халили. Подъехали даже Максим Цветков с Антоном Бабиковым, у нас есть кому выступать», – цитирует Васильева РИА Новости Спорт.

Он добавил, что эта ситуация может дать шанс тем спортсменам, которые стучатся в сборную. Также эксперт пожелал Латыпову здоровья.

Решение по участию биатлониста в турнире еще не приняло. Предполагается, что он сможет сдать повторный тест.