Генеральный директор Федерация фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган заявил, что российские спортсмены не будут централизованно собираться для поездки на чемпионат Европы в Эстонию.

В соревнованиях примут участие призеры национального первенства, а также атлеты, выбранные тренерским решением.

«Централизованного вылета не будет – все будут отправляться в Таллин в соответствии со своим расписанием. Все в порядке, все готовятся», – цитирует Когана ТАСС.

Ранее стало известно о снятии с турнира французских танцоров Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Они пропустят соревнования из-за боязни заразиться коронавирусом до Олимпийских Игр.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине (Эстонии) с 12 по 16 января.