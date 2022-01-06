Российский боец ММА Петр Ян рассказал о подписании очередного контракта с UFC, а также анонсировал дату проведения реванша с чемпионом легчайшего веса Алджамейном Стерлингом.

Спортсмен назвал дату и места боя в публикации на своей странице в Instagram.

«Сегодня подписали новый контракт с UFC на улучшенных условиях на шесть поединков. И также на следующий бой! 5 марта в Лас-Вегасе будет защита пояса!», – написал Ян.

Напомним, россиянин является временным чемпионом после победы над американцем Кори Сэндхагеном по решению судей. Поединок состоялся в конце октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее в результате дисквалификации он лишился титула чемпиона UFC. Его осенний реванш сорвался из-за проблем со здоровьем у Стерлинга.