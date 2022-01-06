Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заразился коронавирусом перед гостевым матчем Кубка Англии. Ожидается, что специалист пропустит выезд.

О выявлении COVID-19 у Гвардиолы сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Там же отмечается, что болезнь замечена и у его помощника Хуанмы Лильо.

На выездном матче Кубка Англии с «Суиндон Таун» специалиста заменит Родольфо Боррель. Встреча состоится завтра, 7 января. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.

Ранее коронавирусом заразился еще один тренер из Английской Премьер-лиги. Положительный тест в начале января сдал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Позже подобный результат появился у его ассистента. Из-за этого был перенесен матч «Арсенал» – «Ливерпуль».