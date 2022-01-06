Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина вновь не исключила, что сможет поехать в составе сборной на Олимпийские Игры в Париже в 2024 году. Спортсменке будет почти 35 лет.

Ранее Ромашина запустила 1000-дневный отсчет до соревнований во Франции.

«Знаете, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому пусть этот вопрос пока останется открытым. Мне кажется, что я еще поеду на Олимпийские игры», – приводит слова Ромашиной Газета.ru.

Она добавила, что не знает, в какой роли ее увидят болельщики. Но гарантировала, что не сможет пропустить это событие.

Напомним, в прошедшем году Ромашина взяла два золота на Играх в Токио. Она выступала в личном номере и в дуэте со Светланой Колесниченко.