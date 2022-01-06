Бывший российский фигурист, известный хореограф Илья Авербух отреагировал на решение французский пары Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон пропустить предолимпийский чемпионат Европы.

Соревниования в Таллине (Эстония) пройдут с 12 по 16 января.

Авербух отметил, что у всех спортсменов есть индивидуальная тактика подготовки к Играм.

«Решение французов не в их пользу. Они пропустили прошлый сезон, им надо кататься. Это показывает, что они боятся наших ребят. Для нас это хорошо», – цитирует Авербуха Чемпионат.

По его словам, в отсутствие французов Синицина и Кацалапов стали главными фаворитами чемпионата Европы.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят соревнования из-за боязни заразиться коронавирусом перед Олимпийскими Играми.