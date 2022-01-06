Пресс-служба баскетбольного «Зенита» сообщила о пяти положительных тестах на коронавирус у игроков команды накануне матча с миланской «Олимпией» в Евролиге.

О случаях заражения сказано на официальном сайте петербуржцев. Имена пяти заболевших не называются.

«В результате планового тестирования методом ПЦР на COVID-19 были выявлены положительные тесты у 4 игроков и 1 сотрудника основной команды», – отмечается в сообщении.

Известно, клуб организует дополнительное тестирование перед вылетом на матч в Италию.

Матч назначен на завтра, 7 января. Старт запланирован на 22:30 по московскому времени.

Другие четыре пятничные встречи Евролиги были ранее перенесены из-за вспышек коронавируса в командах.