Хоккейный СКА проведет матч с нижегородским «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра лидера Запада пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

СКА одержал победу в своем последнем матче с «Куньлунем» (5:1). Встреча стала дебютной для нового тренера клуба Романа Ротенберга. О его назначение было объявлено в день игры, 4 января. Ранее петербуржцы на выезде обыграли дальневосточный «Адмирал» (3:1) и проиграли «Амуру» (2:3).

СКА лидирует в таблице Запада с 64 баллами после 45 игр. «Торпедо» идет на девятом месте в рейтинге этого же дивизиона. В активе команды из Нижнего Новгорода – 49 очков и место за пределами будущего плей-офф. В последнем матче они обыграли «Сочи» (2:1).