Единая лига ВТБ заявила о переносе трех матчей чемпионата. Среди них – домашние игры казахстанского клуба «Астана». Они не могут быть проведены из введенного в стране чрезвычайного положения.

Информация об изменении расписания появилась на официальном сайте турнира.

Отмечается, что в Казахстане нестабильная обстановка и сложности с логистикой. В крупных аэропортах страны отменяются рейсы.

Так, на неизвестные даты переносятся два матча местной команды: «Локомотив-Кубань» — «Астана» (был 8 января) и «Астана» — «Цмоки-Минск» (был 15 января).

Также в запланированный день не состоится встреча «Зелена Гура» — «Калев». Команды не сыграют 8 января из-за вспышки коронавируса.

Напомним, встреча «Милан» — «Зенит» остается под вопросом после новости о пяти положительных тестах в российском клубе.