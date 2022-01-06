Руководство «Зенита» не будет отправлять команду на матч Евролиги против миланской «Олимпии» в Италию. В клубе подтвердились случаи коронавируса после повторного тестирования.

О решении команды сообщает Telegram-канал «Перехват».

Ранее пресс-служба баскетбольного клуба сообщила о пяти положительных тестах на коронавирус у игроков и персонала. Предполагается, что последующие результаты выявили аналогичные показатели.

По информации источника, встреча будет перенесена в ближайшее время. Пока официального решения по этому матчу Евролига не принимала. Он остается последней игрой 19-го тура, которая не была отменена в первоначальные даты.

Матч должен был состояться завтра, 7 января, в 22:30 по московскому времени.