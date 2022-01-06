Первая ракетка мира Новак Джокович находится в Австралии с аннулированной визой и перспективой депортации. Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин добрались до полуфинала ATP Cup, там они сыграют с Канадой. Самые интересные новости спорта за 6 января – в традиционном дайджесте NVsport.

Медведев и Сафиуллин взяли парный матч против Италии и вышли в 1/2 финала ATP Cup

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин выиграли встречу в парном разряде против итальянцев Маттео Берреттини и Янника Синнера на турнире ATP Cup.

Стал известен соперник российской сборной по полуфиналу на ATP Cup

Теннисисты сборной России узнали соперника по 1/2 финала на ATP Cup в Австралии. Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграют с канадцами в следующих матчах.

Джокович будет выслан из Австралии. Его виза аннулирована

Первая ракетка мира Новак Джокович будет депортирован из Австралии из-за неправильно оформленных документов. Пограничная служба страны сделала заявление по его высылке и аннулированию визы.

Латыпов сдал положительный тест на COVID-19 перед стартом Кубка мира в Оберхофе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом за день до старта этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Известно, что он получил положительный результат теста.

Джокович попал в отель для беженцев на время разбирательств в Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович был направлен австралийскими властями в отель для беженцев в Мельбурне. Ожидается, что решение по его делу будет принято в понедельник, 10 января.

В БК «Зенит» нашли пять случаев коронавируса. Впереди – матч с «Миланом»

Пресс-служба баскетбольного «Зенита» сообщила о пяти положительных тестах на коронавирус у игроков команды накануне матча с миланской «Олимпией» в Евролиге.

Рублев получил отрицательный тест на коронавирус перед выездом в Австралию

Российский теннисист Андрей Рублев сдал повторные тесты на коронавирус и получил отрицательный результат. Сообщается, что он уже находится на территории Австралии.

Пападакис и Сизерон снялись с турнира танцевальных пар на чемпионате Европы

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не примут участия в чемпионате Европы. Мировые рекордсмены в танцах на льду продолжат подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине.

ФФККР может помочь фигуристам из Казахстана перед Олимпиадой-2022

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила о готовности помогать казахстанским фигуристам с подготовкой к Олимпийским Играм в Пекине-2022. Это предложение возникло на фоне введения чрезвычайного положения в их стране.