Фигуристка-одиночница Мэрайя Белл одержала победу в короткой программе на чемпионате США по фигурному катанию в Нэшвилле.

Результат Белл — 75,55 балла, она впервые в карьере выиграла КП на национальном чемпионате. В ходе программы Белл прыгнула каскад из тройных флипа и тулупа, двойной аксель и тройной лутц в бонусной зоне.

На втором месте пока идет Карен Чен с результатом в 74,55 балла. Она исполнила каскад тройной лутц-тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер в бонусной зоне.

Третьей пока идет Алиса Лю. Она зашла в короткой программе на тройной аксель, но не докрутила его и упала. Результат Лю — 71.42 балла.

Недалеко от тройки остались Изабо Левито (71,00) и Линдси Торнгрен (70,22 балла).