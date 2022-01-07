В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе сегодня, 7 января, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 километров.

Начало гонки назначено на 16:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию спринта можно будет посмотреть здесь:

Под 7-м стартовым номером в гонку убежит Кристина Резцова. На 22-й стартовой позиции в листе оказалась Ульяна Нигматуллина. Под 53-м номером будет бежать Ирина Казакевич, под 57-м — Светлана Миронова. 69-й стартовый номер достался Анастасии Шевченко, которая по результатам выступлений на Кубке IBU в декабре 2021 года пробилась в команду. 88-й стартовый номер — у Валерии Васнецовой.

В Оберхофе также запланировано проведение гонок преследования по результатам спринтов и смешанных эстафет: классической и сингл-микста.