Фигурист-одиночник Киган Мессинг потерял коньки при перелёте с Аляски (США) в Оттаву, где в эти дни проходит чемпионат Канады по фигурному катанию.

Об этом сообщает инсайдер Беверли Смит на своём сайте. Мессинг добирался до Оттавы 33 часа, на его пути было несколько пересадок, а также отмен рейсов из-за плохих погодных условий и коронавируса. Коньки Мессинга все ещё не доставили в Оттаву, предположительно, они могут находиться в аэропорту Торонто, где Мессинг изначально не планировал делать пересадку, но из-за отмены рейсов полетел через этот город.

На тренировке перед стартом соревнований мужчин Мессинг начал раскатывать новые женские белые ботинки, соответствующие видео с занятия появились в «Инстаграме» другого фигуриста из Канады — Нама Нгуена.

Короткая программа мужчин на чемпионате Канады стартует 8 января, начало — 2:50 мск.