Петербургский СКА сегодня, 7 января, сыграет против нижегородского «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте СКА по ссылке здесь.

Этот матч станет первой домашней игрой для СКА в 2022 году. Ранее в этом году подопечные Романа Ротенберга успели провести одну выездную встречу — против клуба «Куньлунь Ред Стар». Петербуржцы в этой встрече победили со счетом 5:1.

«Торпедо» в последней игре прервало серию из четырех поражений подряд. Нижегородцы на выезде обыграли ХК «Сочи» со счетом 2:1. До этого «Торпедо» проиграл московским «Динамо» и «Спартаку», рижскому «Динамо» и «Нефтехимику» из Нижнекамска.