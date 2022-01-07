Массажист сборной России по биатлону Роман Никитин сдал положительный тест на коронавирус накануне старта пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

С заявлением по ситуации выступили в Союзе биатлонистов России.

Ранее имя сдавшего положительный тест в документах Международного союза биатлонистов не называлось. В СБР сообщили, что Никитин изолирован от команды, но пока не принято решение о длительности его карантина.

Ранее два положительных ПЦР-теста на коронавирус сдал биатлонист сборной России Эдуард Латыпов. Из-за этого он пропускает этап в Оберхофе и останется на карантине на 14 дней согласно немецкому законодательству. Для Германии биатлонист считается непривитым — это следует из заявления IBU.