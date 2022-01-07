Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Йоханнес Бё прокомментировал положительный тест на коронавирус и карантин российского биатлониста Эдуарда Латыпова.

Слова Бё цитирует NRK. Биатлонист отметил, что в такой ситуации может охватывать паранойя.

«На стадионе я просил тренеров отойти от российской команды на несколько метров. Мы живем недалеко друг от друга, нам приходится держаться от русских подальше», — сказал Бё.

По словам биатлониста, катастрофой будет увидеть самолет, который улетает на Олимпиаду в Пекин, ведь самое большое, что спортсмены имеют в карьере — это Олимпийские игры.

«Пропустить Игры из-за положительного теста, чувствуя себя при этом совершенно здоровым и находясь в прекрасной форме, – ужасно», — сказал Бё, добавив, что спортсменам приходится мириться с этим риском, поскольку никто не хочет переноса Олимпийских игр.