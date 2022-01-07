Российский голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев может продлить контракт с клубом, который заканчивается по итогам сезона-2021/22.

Информацию об этом сообщает портал Metaratings.ru. По данным портала, в клубе готовы продлить соглашение с Акинфеевым, но решение о контракте и непосредственном продолжении карьеры должен принять сам Акинфеев.

С 2003 года Игорь Акинфеев выступает за основной состав ЦСКА. Вместе с клубом по шесть раз выигрывал Кубок и чемпионат России, семь раз выигрывал Суперкубок России, один раз — Кубок УЕФА. В общей сложности Акинфеев сыграл за клуб более 500 матчей.

В текущем розыгрыше чемпионата России по футболу Игорь Акинфеев сыграл за ЦСКА 18 матчей, успев пропустить 16 мячей.