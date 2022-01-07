Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал своё возвращение после травмы паха.

В первом же матче после перерыва — против «Калгари» — Кучеров сделал две результативных передачи. Тампа победила со счетом 4:1.

Слова Кучерова цитирует русская версия официального сайта НХЛ. По словам хоккеиста, ему было трудно вернуться в игру, пропустив почти 100 дней, но сейчас он чувствует себя хорошо.

«Трудно ли было вернуться в игру, пропустив почти 100 дней?» — поинтересовались журналисты.

«Очень приятно вернуться, конечно. Но я же катался, был на льду со своими одноклубниками. Я постоянно был в рабочей обстановке, хоть и на тренировках. Отлично, что теперь я вернулся в игру», — сказал Кучеров.