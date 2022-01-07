Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о состоянии Эдуарда Латыпова, который сдал два положительных теста на коронавирус перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе.

Слова Каминского цитирует портал Metaratings.ru.

«У Эдуарда только легкий насморк. На сборе в Болгарии была легкая простуда. Там он проживал также в отдельном номере с супругой», — сообщил Каминский, добавив, что вся сборная России по биатлону прошла тестирование и ожидает результатов.

Ранее сообщалось, что коронавирус у Латыпова протекает бессимптомно. Биатлонист отправлен на карантин и изолирован от команды, этап в Оберхофе он не побежит. Вместо него на спринт был заявлен запасной биатлонист Максим Цветков, он побежит под 107-м стартовым номером.