Чешская теннисистка Рената Ворачова лишилась визы в Австралию перед стартом Australian Open. Информацию об этом сообщает телеканал ABC.

Теннисистка въехала в Австралию еще в прошлом месяце с медотводом о вакцинации, который был основан на том, что незадолго до этого спортсменка переболела коронавирусом. Сейчас чиновники сообщили Ворачовой, что она должна покинуть страну, пока непонятно, будет ли чешка оспаривать решение об аннулировании визы. Посольство Чехии в Австралии пока не давало официальных комментариев.

На данный момент Рената Ворачова находится в Австралии в том же отеле, что и серб Новак Джокович, у которого также возникли проблемы с въездом в страну на Открытый чемпионат Австралии по теннису.