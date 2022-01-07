Аргентинский защитник Эмануэль Маммана может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии после расторжения контракта с «Зенитом».

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Изданию стало известно, что Маммана может стать игроком «Атлетико Минейро», клуб сейчас занимается усилением обороны, поскольку продал парагвайца Хуниора Алонсо в «Краснодар».

Сегодня, 7 января, стало известно о расторжении контракта Эмануэля Мамманы с петербургским «Зенитом», который действовал до конца сезона-2021/22. Команда и игрок разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон. Последние два сезона Маммана выступал за «Сочи» на правах аренды, в этом сезоне он провел за команду 4 матча в РПЛ.

Также в СМИ появлялась информация, что Маммана может стать игроком аргентинского «Ривер Плейта».