Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о победе Александра Логинова и выступлении Даниила Серохвостова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В эфире «Матч ТВ» Каминский назвал гонку хорошей для российских биатлонистов и похвалил Серохвостова за то, что тот справился со стрельбой стоя после двух промахов лежа. «Последний круг у него один из лучших. После неудачной стрельбы лежки — не справился с порывом, не хватило опыта…», — отметил Каминский.

Порадовала Каминского и победа Логинова с одним промахом. «В плохой форме не выигрывают этап Кубка мира. Саша порадовал. Но на стойке нужно делать ноль, и тогда он будет бороться с кем угодно», — сказал Каминский.

Напомним, в топ-10 по итогам спринта в Оберхофе попало трое россиян — Александр Логинов (1), Антон Бабиков (6), Даниил Серохвостов (8).