Главный тренер итальянского клуба «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о возможном трансфере российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

Слова Шевченко цитирует Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Миранчук в «Дженоа»? Я только сообщаю нашему директору свою позицию, а выбор делает он и президент», — сказал Шевченко, добавив, что сейчас он работает с теми игроками, которые у него есть, и удовлетворён их отношением к рабочему процессу.

По словам Шевченко, трансферы уже зависят от самого клуба, а не от тренера лично.

В СМИ ранее попадала информация о том, что Андрей Шевченко считает подписание Миранчука основной целью команды в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Алексей Миранчук выходил на поле 12 раз в составе «Аталанты», на его счету один забитый мяч и одна результативная передача. Нынешнее соглашение полузащитника с его командой рассчитано до 30 июня 2024 года.