Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал подробности ухода из клуба аргентинца Эмануэля Мамманы и назвал его следующую команду.

Слова Медведева цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По словам Медведева, Маммана имел контракт с «сине-бело-голубыми» до лета 2022 года.

«Клуб нашел договорённости с игроком, которые устраивают обе стороны, и расторг контракт с аргентинцем. Игрок продолжит карьеру в «Ривер Плейт» из Буэнос-Айреса», — сказал Медведев.

Напомним, сегодня стало известно об уходе Эмануэля Мамманы из «Зенита», где аргентинец выступал с 2017 года. В составе «Зенита» футболист сыграл всего 41 матч за это время, последние полтора сезона он выступал на правах аренды в «Сочи». Вместе с «Зенитом» Маммана дважды выиграл чемпионат России, один раз — Кубок России.