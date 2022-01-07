В австралийском Сиднее в ночь с 7 на 8 января состоится полуфинальный матч между сборными России и Канады в рамках турнира ATP Cup.

Начало встреч назначено на 5:00 по московскому времени. Турнир проходит на площадке «НЮУ Теннис-Центр», матч состоится на корте «Кен Роузволл Арены».

Первым в рамках матча Россия — Канада состоится одиночная встреча Дениса Шаповалова с Романом Сафиуллиным. После этого Даниил Медведев, вторая ракетка мира, сыграет против Феликса Оже-Альяссима.

В случае, если по итогам одиночных встреч в матче будет ничья, то проведут парный матч. Роман Сафиуллин и Даниил Медведев сыграют в паре против Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть здесь: