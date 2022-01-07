В немецком Оберхофе стартовала женская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.

Прямую трансляцию выступления биатлонисток можно посмотреть здесь.

Сборную России в этой гонке смогут представить шесть биатлонисток.

Под 7-м стартовым номером в гонку убежит Кристина Резцова. На 22-й стартовой позиции в листе оказалась Ульяна Нигматуллина. Под 53-м номером будет бежать Ирина Казакевич, под 57-м — Светлана Миронова.

69-й стартовый номер достался Анастасии Шевченко, которая по результатам выступлений на Кубке IBU в декабре 2021 года пробилась в основную команду. 88-й стартовый номер — у Валерии Васнецовой.

Ранее мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе выиграл Александр Логинов. В топ-10 попали также Антон Бабиков (6) и Даниил Серохвостов (8).