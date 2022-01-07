Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась о победе российского биатлониста Александра Логинова в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе в Германии.

Слова Резцовой цитирует портал «Спорт-Экспресс«.

«Саша молодец, просто умница, браво! Пускай хейтеры и крикуны продолжают наезжать на Логинова, а он опять покажет им, кто настоящий боец и чемпион», — сказала Резцова, пожелав Логинову сохранить замечательную форму до Олимпиады, до которой остался всего месяц.

«Очень хочется, чтобы Логинов поехал в Пекин и забрал там золото», — сказала Резцова, добавив, что также хочет похвалить Даниила Серохвостова, который рвётся в лидеры и навязывает им конкуренцию. Результат Антона Бабикова (6-е место) Резцова назвала неплохим, поскольку биатлонист только возвращается в основу на Кубок мира.