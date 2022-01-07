Петербургский СКА начал встречу против нижегородского «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра проходит в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца».

Прямую трансляцию игры можно найти здесь.

Эта игра — первая домашняя встреча для СКА в 2022 году. Ранее в этом году подопечные Романа Ротенберга успели провести одну выездную встречу — против клуба «Куньлунь Ред Стар». Петербуржцы в этой встрече победили со счётом 5:1.

«Торпедо» в последнем туре одержало выездную победу над «Сочи» с счетом 2:1. До этого у команды было четыре поражения подряд: клуб из Нижнего Новгорода уступил по очереди московским «Динамо» и «Спартаку», рижскому «Динамо» и «Нефтехимику» из Нижнекамска.

На старте этого сезона КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде обыграло СКА со счетом 3:2.