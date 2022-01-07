Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался насчет слухов о переходе в новый клуб.

В своем «Инстаграме» Азмун провел прямой эфир, где ответил на различные вопросы.

«Медиа пишут о том, чего я даже не слышал. Я бы хотел сказать, с какими клубами я общаюсь, но боюсь, что мои слова переврут», — сказал Азмун.

По словам футболиста, в прессе он читает новости о том, что уже договорился о переходе с одной командой, однако на самом деле это неправда.

«Еще одна ложная новость – моя мама ищет дом во Франции. Все это время она была со мной в Гомбеде», – сказал форвард.

Напомним, ранее поступала информация о том, что Сердар Азмун уже согласовал личный контракт с «Лионом», а его родственники подбирали ему дом во Франции.