Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала поздравительный пост в своём «Инстаграме».

В профиле фигуристки появилась новая фотография, а также поздравления с православным Рождеством, которое отмечается 7 января.

«Сегодня в нашей стране празднуют Рождество. От всей души хочу пожелать людям, отмечающим его в этот день, семейного благополучия, любви и понимания. С праздником вас!», — написала Загитова.

Напомним, на протяжении всех новогодних праздников Алина Загитова находится в Санкт-Петербурге. Она исполняет главную роль в постановке «Аленький Цветочек» продюсера Татьяны Навки. Показы шоу будут проходит на арене дворца спорта «Юбилейный» до 9 января.