Бывший вратарь и спортивный директор петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, была ли у него ссора с форвардом команды Артемом Дзюбой.

В эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» Малафеев отметил, что ссоры у него с Дзюбой не было и на конфликт с нападающим он не шёл. Экс-спортивный директор также подчеркнул, что не отправлял Дзюбу в аренду, а сделал лишь то, чего Артём сам хотел.

«Он хотел уйти в аренду – я его отпустил. Но, так как это было сделано таким образом, что я защищаю интересы клуба, соответствующим образом ему пришлось отойти от своих финансовых запросов», — сказал Малафеев.

По словам Малафеева, «Зенит» доплачивал Дзюбе, а он играл за другой клуб, так что удалось найти какой-то компромисс в этой ситуации. «Вся его позиция выразилась через 8 месяцев, он начал рассказывать, что я, оказывается, такой-сякой», — сказал Малафеев.