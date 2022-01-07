Все участники чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 в эстонском Таллине будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

Как сообщает портал РИА Новости со ссылкой пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU), не только спортсмены, но и все остальные участники должны будут сдавать тесты на коронавирус каждые 24 часа.

Отмечается, что аккредитоваться на турнир можно будет только вместе с отрицательным экспресс-тестом на антиген к коронавирусу, этот тест должны будут проводить каждые 24 часа.

Если у кого-то из участников обнаружится положительный результат, в этом случае будет сделан повторный экспресс-тест и ПЦР-Тест. После этого участника поместят на карантин от 10 до 14 дней.

Напомним, чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 12 по 16 января 2022 года.