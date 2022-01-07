Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о своём выступлении в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. По ходу гонки Резцова допустила два промаха в стрельбе стоя.

В прямом эфире «Матч ТВ» Резцова отметила, что с самого утра чувствовала себя не очень хорошо, голова была очень тяжелой. И в этом сезоне у биатлонистки ещё не было такой гонки, где было тяжело идти с самого старта.

«Знала, что иду неплохо. Но внутреннее состояние не давало никак выработаться. Терпела с самого начала. Сегодня я просто не могла увеличить темп, не могла держать его. Доползала на финиша», — сказала Резцова, добавив, что подходила ко второму огневому рубежу и никак не могла продышаться.

По словам спортсменки, восстановить дыхание перед стрельбой несложно, однако сделать этого она не смогла. «Может быть, и был ветер, но промахи не из-за него», — заключила Резцова.