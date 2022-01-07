Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина забыла пройти один из штрафных кругов во время спринта на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе и получила штраф к своему итоговому времени.

В стрельбе лёжа Нигматуллина сделала два промаха, но прошла лишь один штрафной круг. После этого напротив её фамилии загорелась отметка, и после финиша спортсменку оштрафовали за нарушение на две минуты.

В общей сложности Нигматуллина допустила три промаха: два на «лежке» и один — на «стойке».

Итоговое отставание Нигматуллиной от лидера Марты Улсбю-Ройселанн — 3 минуты 20 секунд. Это 82-е место, Нигматуллиной не удалось пробиться в число участниц гонки преследования, которая состоится в Оберхофе в воскресенье, 9 января.