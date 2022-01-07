Норвежская биатлонистка, многократная чемпионка мира Марте Улсбю-Ройселанн выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Ройселанн прошла дистанцию в 7,5 километров всего с одним промахом. Результат норвежки — 23 минуты и 30,1 секунды.

На втором месте расположились сразу две биатлонистки: белоруска Анна Сола и француженка Жюлия Симон проиграли одинаковое количество секунд Ройселанн на финише — 7,1. У Солы в пассиве два промаха, у Симон — один.

Лучшая из россиянок — Кристина Резцова, с двумя промахами на стойке она показала седьмой результат. На 24-м месте расположилась Валерия Васнецова (2 промаха). Ирина Казакевич показала 30-й результат. На 33-м месте Светлана Миронова. 82-е место с двухминутным штрафом заняла Ульяна Нигматуллина, 86-й финишировала Анастасия Шевченко (1+3 промаха).