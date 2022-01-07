Стали известны составы сборной России по биатлону на одиночную смешанную эстафету и классическую смешанную эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Сингл-микст в Оберхофе побегут Антон Бабиков и Кристина Резцова. В обычной смешанной эстафете выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Отметим, обе гонки пропустит победитель мужского спринта Александр Логинов, с одним промахом ему удалось обойти всех соперников. Лидер сборной Эдуард Латыпов пропускает этап из-за положительного теста на коронавирус.

Старт смешанной эстафеты запланирован на завтра на 14:10 по московскому времени. Чуть позднее в Оберхофе будет проведена одиночная смешанная эстафета — старт в 16:45 по московскому времени.