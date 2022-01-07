СКА одержал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:0.

Счёт на 33-й минуте открыл Михаил Воробьёв. На 25-й Лео Комаров увеличил преимущество петербуржцев. На 42-й отличился Андрей Кузьменко, установивший окончательный счёт встречи.

Победа позволила СКА упрочить лидерство в Западной конференции. Армейцы набрали 63 очка в 46 играх. На 3 очка отстают московские «Динамо» и ЦСКА, на 4 — «Йокерит».

Эта вторая победа СКА под руководством нового главного тренера Романа Ротенберга. Специалист перешел с поста вице-президента 5 января и в тот же день обыграл на выезде «Куньлунь» 5:1.