ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока 2021 года. В этот список вошли поляк Роберт Левандовски из «Баварии», египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля» и аргентинец Лионель Месси, который летом сменил «Барселону» на «ПСЖ».

Премия игроку года ФИФА вручается ежегодно с 2001 года, а в нынешнем формате — с 2016-го. Месси выигрывал награду в 2019 году, Левандовски — в 2020-м, Салах ни разу не становился триумфатором премии. Лучшим результатом для него стало третье место в 2018 году.

Дважды приз выигрывал Криштиану Роналду (2016 и 2017), ещё один раз — Лука Модрич (2018).

Церемония награждения триумфатора пройдёт 17 января в швейцарском Цюрихе. Помимо игрока года, будут вручены премии лучшему вратарю года, лучшему тренеру, автору лучшего гола, а также аналогичные награды у женщи.