СКА одержал вторую победу в двух матчах под руководством Романа Ротенберга. Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Никита Кучеров результативно вернулся на лёд после многомесячного отсутствия. Названы претенденты на титул игрока года. Самые интересные новости спорта 7 января – в дайджесте NVsport.

Кокорин сделал дубль и голевой пас в матче «Фиорентины»

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин отметился тремя результативными действиями в двустороннем матче клуба.

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Калгари Флеймс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе, счёт 4:1 в пользу хозяев площадки.

Маммана официально покинул «Зенит»

Аргентинский защитник Эмануэль Маммана официально покинул петербургский «Зенит».

«Даллас» по буллитам обыграл «Флориду», у Гурьянова шайба и две передачи

Хоккейный клуб «Даллас Старс» по буллитам обыграл «Флориду Пантерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Бабиков и Серохвостов — в топ-10

Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Ройселанн выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, Резцова — седьмая

Норвежская биатлонистка, многократная чемпионка мира Марте Улсбю-Ройселанн выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Тренеры сборной России выставили экспериментальный состав на микст и сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стали известны составы сборной России по биатлону на одиночную смешанную эстафету и классическую смешанную эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

СКА выиграл второй матч подряд под руководством Ротенберга

СКА одержал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:0.

Левандовски, Месси и Салах претендуют на титул игрока года ФИФА

ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока 2021 года. В этот список вошли поляк Роберт Левандовски из «Баварии», египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля» и аргентинец Лионель Месси, который летом сменил «Барселону» на «ПСЖ».