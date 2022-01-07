Американская фигуристка, призер чемпионата мира среди юниоров Алиса Лю сдала положительный тест на коронавирус и вынуждена была прекратить борьбу на чемпионате США по фигурному катанию.

Турнир в эти дни проходит в Нэшвилле, США.

Сегодня, 7 января, Алиса Лю выступила на турнире с короткой программой и заняла промежуточное третье место. Фигуристка набрала чуть более 71 балла за прокат с падением с тройного акселя (недокрут). В произвольной программе она также планировала сделать тройной аксель, однако из-за положительного теста на COVID-19 Лю снялась с турнира. Об этом сообщил журналист Ник МакКарвел в своем «Твиттере».

На чемпионате США по фигурному катанию происходит формирование состава сборной США на чемпионат четырех континентов и Олимпийские игры в Пекине.