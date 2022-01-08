Стартовал матч 1/2 финала ATP Cup между Россией и Австралией. Первыми на корт вышли российский представитель Роман Сафиуллин и выступающий за Канаду Денис Шаповалов.

После их матча запланирована игра Даниила Медведева с Феликсом Оже-Альяссимом. Также планируется провести парный матч, в котором Оже-Альяссим и Шаповалов сыграют с Медведевым и Сафиуллиным.

Победитель игры встретится в финале с Испанией, которая накануне одолела Польшу со счётом 2-1.

ATP Cup разыгрывается в третий раз в истории. В 2020 году его выиграла Сербия, в 2021-м — Россия.

В нынешнем турнире россияне выиграли все три матча в групповом раунде: 2-1 с Францией, 3-0 с Австралией и 2-1 с Италией.