Сегодня, 8 января, состоятся смешанная эстафета и синглмикст на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. В обеих гонках выступит сборная России.

В обычной смешанной эстафете выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Старт гонки запланирован на 14:10 по по московскому времени.

Чуть позднее в Оберхофе будет проведена одиночная смешанная эстафета — старт в 16:45 по московскому времени. В ней Россию представят Антон Бабиков и Кристина Резцова.

Обе гонки пропустит победитель мужского спринта Александр Логинов, с одним промахом ему удалось обойти всех соперников. Лидер сборной Эдуард Латыпов пропускает этап из-за положительного теста на коронавирус.