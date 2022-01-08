Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Аманде Анисимовой в полуфинале турнира WTA Мельбурн-2.

Игра на «Род Лэйвер Арене» в «Мельбурн-Парке» длилась менее часа (56 минут) и заняла два сета. Счёт по партиям 6:2, 6:0 в пользу Анисимовой.

Обе спортсменки обошлись без подач навылет в этом матче, на счету Касаткиной две двойных ошибки, на счету Анисимовой — три. Американке удалось реализовать 7 из 11 имевшихся брейк-пойнтов, ее сопернице — лишь 2 из 5.

Ранее спортсменки встречались на турнире в Окленде в 2020 году, тогда победу также одержала Анисимова.

В финале турнира Мельбурн-2 Аманда Анисимова сыграет с победительницей пары Энн Ли (США) — Александра Саснович (Белоруссия).