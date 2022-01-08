Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира WTA Мельбурн-1 в Австралии без игры в полуфинальном матче.

Сегодня, 8 января, должен был состояться матч Кудерметовой против японской теннисистки Наоми Осаки, однако экс-первая ракетка мира отказалась от борьбы и снялась с соревнований.

В своём «Твиттере» Осака объяснила причину отказа от матча — это случилось из-за травмы.

«Моё тело получило шок от интенсивных матчей после перерыва, который у меня был», — сообщила Осака.

В финале турнира WTA Мельбурн-1 Вероника Кудерметова сыграет против румынской теннисистки Симоны Халеп. В полуфинале Халеп одолела Чжэн Циньвэнь. Матч Кудерметовой и Халеп состоится завтра, 9 января.

Призовой фонд турнира Мельбурн-1 составляет $239 477.