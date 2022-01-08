Американская фигуристка-одиночница Мэрайя Белл выиграла чемпионат США по фигурному катанию 2022 в Нэшвилле.

Подопечная Рафаэля Арутюняна не совершила серьёзных ошибок и выиграла как короткую, так и произвольную программы. Результат Белл — 216,25 балла.

На втором месте расположилась фигуристка Карен Чен с результатом в 213,85 балла. В произвольной программе у нее были обнаружены недокруты, что немного сказалось на итоговой оценке. Результат Чен — 213,85 балла.

Третьей стала Изабо Левито с результатом в 210,75 балла. Она еще не может представлять США на взрослых международных соревнованиях, поскольку ей еще 14 лет.

С произвольной программы снялись Алиса Лю и Эмбер Гленн. Эти фигуристки сдали положительный тест на коронавирус и не смогли закончить соревнования.