В немецком Оберхофе сегодня, 8 января, состоится классическая смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Начало эстафеты назначено на 14:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Сборная России выставила на смешанную эстафету экспериментальный состав. На первом этапе побежит Максим Цветков, затем его сменит Александр Поварницын. После него эстафету примет Ирина Казакевич, а финишёром выступит Валерия Васнецова.

Наиболее сильный по исполнителям состав выставлен у Норвегии: на мужских этапах побегут братья Йоханнес и Тарьей Бё, на женских — Ингрид Тандревольд и Марте Улсбю-Ройселанн. За сборную Швеции побегут Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, сестры Эльвира и Ханна Эберг.