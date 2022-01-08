В хоккейном клубе ЦСКА была обнаружена вспышка коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась в официальном релизе Континентальной хоккейной лиги.

В КХЛ приняли решение отменить ближайшие матчи ЦСКА — против СКА и против «Сочи», которые были запланированы на 9 и 11 января (воскресенье и вторник).

«По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат», — говорится в заявлении КХЛ. Имена спортсменов и сотрудников клуба, сдавших положительный тест не называются.

На данный момент не принято решение о переносе матчей на более поздний срок, это сделают позже. Официального заявления от хоккейного клуба ЦСКА об отмене матчей и ситуации с коронавирусом в клубе пока нет.