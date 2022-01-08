Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уверенно обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев площадки.

В составе «Вашингтона» единственную шайбу забросил Даниэль Спронг на третьей минуте встречи. После этого отличались только хоккеисты «Сент-Луиса».

В первом периоде хозяева сравняли счёт благодаря шайбе Тори Крюга, а далее работали на преимущество: две шайбы сумел забросить российский форвард Павел Бучневич, еще одну — Иван Барбашев, также отличился Оскар Сундквист. Также на счету Бучневича результативная передача в этой встрече.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту, но результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности «-3».